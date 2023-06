Uno spettacolo per salutare i 15 bimbi e bimbe che a settembre andranno alla materna. Ad organizzarlo le insegnanti dell’asilo nido Polvere di Stelle di Piediripa, frazione di Macerata, che sabato sera hanno salutato con un momento di festa e condivisione i piccoli al teatrino parrocchiale.

«Abbiamo fatto diversi coreografie su sei canzoni e concludendo con la canzoncina come un pittore dei Modà dove loro hanno partecipato sulla base dei colori delle proprie magliette . Infine abbiamo consegnato i diplomini con i vari cappellini salutando tutte le famiglie con una poesia finale per sottolineare il valore del sorriso».