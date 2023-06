Un plastico di Corridonia e Frida Kahlo speciale turista. E’ l’allestimento finale della mostra dei bambini e delle bambine della scuola Eugenio Niccolai a Corridonia. Si svolgerà giovedì 29 giugno, in occasione della festa del patrono, nel palazzo “Siamc” dalle 10 alle 18.

Il lavoro finale è il risultato finale del progetto di arte ,in collaborazione con la professoressa Samuela Giustozzi, trattato durante l ‘anno scolastico.

La conoscenza degli spazi verdi e di luoghi, in cui i bimbi e bimbe frequentano, riscoprendo la storia, la cultura e la tradizione del loro paese sono le attività del progetto. L’allestimento terminerà, poi, con la realizzazione di un plastico della città e con una turista speciale Frida Kahlo. In occasione ci sarà un mini luna park con tanti giochi divertenti per tutte le età grazie alla collaborazione sempre più attiva dei genitori.