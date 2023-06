Seguire ogni fa se della pubblicazione di un libro e approfondire le singole operazioni e le competenze necessarie per compierle. E’ quello che hanno fatto i ragazzi e le ragazze dell’Itts Divini di San Severino. Raccontano così l’esperienza:

«Noi ragazzi dell’Itts Divini abbiamo partecipato ad un progetto di scrittura creativa organizzato dall’associazione Help Sos – Salute e famiglia Odv, che ci ha impegnato per diverse ore da dicembre a maggio.

Questa iniziativa ha previsto un percorso di formazione e attività laboratoriali per noi partecipanti, che non solo siamo stati messi alla prova come scrittori, ma abbiamo avuto anche l’opportunità di entrare nel mondo del Bookmarketing.

Il risultato è una raccolta di racconti ad opera di noi giovani scrittori, che è stata pubblicata da un vero editore e presentata al pubblico venerdì 9 giugno. Siamo stati coinvolti noi ragazzi e ragazze del 3 GR e del 1 C, suddivisi in 4 gruppi, e ci siamo occupati di diversi compiti: gli scrittori si sono occupati di scrivere dei racconti in stile diaristico il cui tema è stato l’essere dei giovani, i grafici e illustratori si sono occupati di realizzare le illustrazioni interne al libro, la copertina e la quarta copertina, i social media manager si sono occupati di creare contenuti per promuovere il lavoro fatto e annunciare la presentazione del libro sui canali Instagram e Facebook della scuola, scrivendo articoli sul sito dell’istituto e realizzando un book-trailer dell’opera. Infine gli strategist si stano occupando di organizzare l’evento conclusivo di presentazione del libro, scrivendo comunicati stampa ai giornali e gli inviti alle autorità, hanno pensato a dove e come allestire la presentazione, quali domande fare, come accogliere il pubblico presente, e a preparare la locandina dell’evento.

Siamo stati seguiti da professionisti del settore letterario, librario e della comunicazione su web: le digital strategist e scrittrici Daniela Zepponi e Silvia Alessandrini Calisti, l’illustratore Riccardo Messi e l’editore Simone Giaconi, che ci hanno accompagnato, a livello teorico e pratico, in questa avventura.

Questo progetto è stato molto interessante perché ci siamo potuti cimentare in compiti che vanno dall’editing alla realizzazione delle illustrazioni, dalla gestione della comunicazione sui social network alla realizzazione di comunicati stampa, passando per l’organizzazione pratica e logistica».