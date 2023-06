Tutti insieme sul palcoscenico a Morrovalle per celebrare la fine dell’anno trascorso insieme all’oratorio “Casa del Fanciullo” della parrocchia di San Bartolomeo apostolo. Pomeriggi vissuti tutti insieme, nel segno della comune condivisione dei valori, tra momenti ludici e spensierati e momenti di riflessione: c’è stato tutto questo nello spettacolo che ha preso forma tra educatori, volontari e giovanissimi, ispirato al “Tale e quale show” di Carlo Conti.

A sostituire il noto showman televisivo due presentatori niente male, che hanno fatto da raccordo tra i vari momenti della serata, che hanno visto come protagonisti i ragazzi e le ragazze del catechismo insieme ai giovanissimi e giovani di Azione Cattolica e ai tanti adulti che si impegnano come volontari. La trama ha messo insieme energie ed entusiasmo di tante persone, all’insegna di un finale a sorpresa come spiegano gli organizzatori: «Tale e quale a chi o a che cosa? Ognuno vorrebbe realizzare il proprio sogno di diventare come….di essere bravo come….ma con quale stile? Il finale svelerà che l’importante è rimanere ancorati a dei valori fondamentali che Gesù ci insegna da sempre. Tanti gli applausi e le risate registrate in una serata da incorniciare, un degno finale per l’anno trascorso insieme, un arrivederci a settembre con tante attività e momenti speciali da condividere».