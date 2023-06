Due gruppi di studenti delle classi 3A dell’Istituto Agrario “Garibaldi” e della 2E dell’Istituto Bramante di Macerata sono stati selezionati per partecipare ad un’esperienza formativa sulle Steam (Science, Technology, Engineering, Arts e Maths) all’Istituto Industriale e Liceo delle Scienze Applicate Majorana di Brindisi. accompagnati dalle prof.sse Alessandra Giustozzi e Sonia Palmucci.

La scuola brindisina fa parte del progetto Scuola, inserita nel progetto nazionale Pnrr, per la Formazione Steam, con l’utilizzo delle tecnologie digitali. Le due classi maceratesi sono le uniche selezionate per la nostra regione. Gli studenti dell’Agraria, guidati da formatori esperti hanno svolto esperienze sui laboratori Green proseguendo così il percorso già intrapreso dalla scuola maceratese relativamente alla formazione sull’agricoltura 4.0. Numerose le attività formative vissute: dalla costruzione di una serra alla sua domotizzazione.Gli studenti del Bramante invece hanno svolto esperienze sulla realtà virtuale e aumentata con attività come la realizzazione di progetti con Cospace utilizzando Mergecube. Gli studenti hanno vissuto una full immersion dimostrando competenze nel lavoro di gruppo, nella progettazione, nel problem solving e un’ampia conoscenza nell’uso delle tecnologie che hanno dimostrato di saper utilizzare con forte spirito critico.

Al loro ritorno a scuola diventeranno tutor dei loro compagni mettendo in pratica quanto vissuto nel momento di formazione.