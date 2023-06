Successo per la festa dello sport, il tradizionale appuntamento che si tiene ogni anno a Matelica con lo scopo di avvicinare i giovani alle discipline sportive. Complice una bella mattinata di sole, i ragazzi e le ragazze della scuola primaria Mario Lodi di Matelica si sono cimentati in vari sport scendendo in campo nell’impianto sportivo Giovanni Paolo II in località Boschetto. L’evento si è tenuto martedì alla presenza del sindaco di Matelica Massimo Baldini, del vicesindaco Denis Cingolani, dell’assessore allo Sport Graziano Falzetti e del vicepresidente del Coni Marche Giovanni Torresi. «I ragazzi si sono divertiti tantissimo e hanno partecipato con molto interesse alla festa dello sport – ha confermato l’assessore Falzetti – si tratta di un evento molto importante per avvicinarli al mondo dello sport e per la buona riuscita devo ringraziare la dirigente scolastica, le maestre e le società sportive matelicesi che si sono impegnate per far divertire questi giovani in maniera sana e costruttiva. Fa poi molto piacere che abbia partecipato anche il vicepresidente Torresi, che ringrazio per la presenza e invito a tornare per le prossime iniziative. Matelica tiene tantissimo allo sport e questa festa annuale ne è l’ennesima dimostrazione».