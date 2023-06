I bambini e le bambine della scuola dell’infanzia Niccolai, a Corridonia, a conclusione del percorso teatrale svolto durante l’anno, hanno dato vita allo spettacolo: “Frida Kahlo l’artista che dipingeva con l’anima”. Grande emozione e successo per questa rappresentazione che li ha trasformati in piccoli e grandi attori felici di rappresentare quella che per loro è diventato un “supereroe”. Un ringraziamento speciale va a Elena Fioretti per aver trasformato i bambini in personaggi straordinari.

A Frida Khalo, personaggio eclettico dalle mille sfumature, i bambini e le bambine si sono affezionati proprio per i suoi insegnamenti: non arrendersi davanti alle difficoltà e trovare un modo per essere felici, capendo che in fondo anche nella vita di tutti i giorni se qualcuno ci aiuta, tutto si può superare.

“Non arrenderti”

“Non smettere mai di imparare”

“Ama”

“Ma soprattutto accettati per quello che sei”