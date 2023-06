Clicca qui per ascoltare il podcast

Un podcast sui temi dei diritti umani, cultura della pace, giustizia sociale e solidarietà. La classe 2°A della Scuola secondaria di primo grado di Treia, con i docenti Giovanna Mancini, Sara Paoletti e Federico Teloni, ha vinto così il concorso nazionale “Premio Teresa Sarti Strada 2023” organizzato da Emergency.

Le alunne e gli alunni, con il coinvolgimento dei genitori, hanno realizzato il podcast nell’ ambito dell’ educazione civica. Questo ha permesso loro di affrontare delle tematiche molto importanti a partire dalle scelte quotidiane e di conoscere l’ organizzazione internazionale Emergency.

La dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo si è congratulata con le alunne e gli alunni, i docenti e i genitori che hanno contribuito al lavoro: «C’è tanto bisogno di cultura di pace in questa nostra epoca. Non è mai abbastanza il tempo che la scuola spende per parlare alle ragazze e ai ragazzi di quanto sia importante realizzare e difendere la pace. Sono molto orgogliosa dei docenti e dei discenti che hanno ottenuto questo riconoscimento, tanto più da Emergency che lotta da anni per ‘medicare’ i danni delle guerre».

