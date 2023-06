Ben 16 squadre di calcio di bambini tra 6 e 10 anni provenienti da tutta la regione parteciperanno all’attesa Clementoni Cup domani venerdì 2 giugno allo stadio Helvia Recina di Macerata. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 18 ed è organizzato dall’Atletico Macerata e dalla Robur, in collaborazione con l’Asur di Macerata.

La Clementoni si occuperà di fornire dei regali per tutti i bambini e di mettere a disposizione altri giochi per i bimbi e le bimbe presenti sugli spalti. Saranno presenti realtà sportive come Basket Macerata, Pallavolo Macerata e Bike Sarnano, oltre a Francesco Maria Andreucci con la Asd Tkfa che si occuperanno di intrattenere i ragazzi con varie attività.

Verranno poi trattate tematiche sociali come bullismo, parità di genere e inclusione anche a livello sportivo per dare un messaggio ai bambini e alle bambine di uguaglianza tramite laboratori organizzati dalle associazioni Pars e Glatad, i quali prendono i nomi di “Digital Addiction” e “Consapevolezza di sé e rispetto dell’altro come basi per un buon lavoro di squadra”.