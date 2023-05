Le classi 1A e 1E dell’Ite “Gentili” di Macerata si sono recate sul litorale di Porto Recanati per pulire le spiagge da detriti ed immondizia; accompagnati dalla professoressa Rosella Ancillai, coordinatrice del progetto “Educazione alla sostenibilità ambientale”, dalla professoressa Francesca Burzacca e dal professor Sebastiano Marino.

Il team di studenti e docenti si sono dati da fare per una intera giornata nel recuperare e differenziare le varie tipologie di rifiuti che hanno incontrato sulla spiaggia, uno spettacolo che ha amareggiato gli stessi ragazzi e ragazze ed ha fatto capire quanto il problema sia impellente; nel corso dei lavori ci sono stati ampi spazi per riflessioni sulla natura dei materiali trovati e l’impatto devastante che essi hanno sull’ambiente.

Il progetto si pone l’obiettivo di far maturare nei giovani una cultura del rispetto dell’ambiente e sensibilizzare alla sostenibilità, la professoressa Ancillai sottolinea l’importanza dell’iniziativa che si presenta come imprescindibile: dalla scuola e dalle famiglie deve partire l’impulso riguardo queste tematiche che concretizzano il fine ultimo, quello di intendere e sentire la natura come bene comune.