Con grande soddisfazione degli studenti e delle studentesse coinvolti, dei docenti e della dirigente scolastica, si è concluso con successo il progetto Saper leggere per sapere scrivere. Approccio alla scrittura creativa, a cui hanno aderito le classi IVB, 1EI, 1F, 1GL e 1H del Liceo Classico-Linguistico “G. Leopardi”.

Lunedì nella Biblioteca d’Istituto, si è tenuto l’incontro finale con Massimiliano Vino, insegnante e autore, che ha premiato i migliori racconti realizzati dagli studenti.

Le classi coinvolte hanno infatti elaborato, prendendo spunto anche dai suggerimenti offerti dall’autore durante gli incontri precedenti, numerosi racconti, scritti individualmente o in gruppo, che spaziano tra i vari generi letterari, dalla fantascienza al racconto di formazione. Massimiliano Vino, dopo un’accurata lettura e con il supporto dei docenti Francesca Ferretti, Fosca Mochi, Mario Rinaldi e Giacomo Canullo, ha selezionato i vincitori sulla base dell’efficacia dell’intreccio narrativo, della qualità della caratterizzazione dei personaggi, delle scelte linguistiche e degli aspetti formali e stilistici.



Classifica finale:

• 1° premio: Andrea Bini, IVB, Il superstite.

• 2° premio: Pietro Becerica, Laura Lellini, Pamila Kumari, Kedrija Quendresa, 1GL, Tariaksuq.

• 3° premio: Ludovico Cefrasco, Leonardo Moretti, 1EI, Chiusi dentro.

• 4° premio: Serena Giannandrea, Elena Spalletti, Alessia Rosini, 1F, Due mondi opposti.

• 5° premio: Fabiana Carducci, 1H, 22 settembre.

Premio della giuria: Marco Strinati, IVB, C-AOS.

«Gli studenti – scrive la scuola – sono stati premiati con dei libri gentilmente offerti dalla Libreria Del Monte di Macerata, che si ringrazia per la collaborazione. Inoltre, per riconoscere e valorizzare il lavoro svolto e l’impegno profuso da tutti gli studenti partecipanti al progetto, si prevede entro l’anno di pubblicare, in formato digitale o cartaceo, tutti i racconti prodotti, per mettere in luce il talento e la creatività degli alunni dell’Istituto».