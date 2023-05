Una vera e propria “scuola” di tradizioni è quella che hanno vissuto gli alunni e le alunne della scuola Madre Teresa di Calcutta di Montelupone. Si è concluso il progetto “Giochiamo e balliamo con musica e tradizioni” in collaborazione con gli esperti Claudio Scocco, Monia Scocco e Donatella Natalini del gruppo folklorico “Li matti de Moteco’” che ha visto gli alunni e le alunne della scuola primaria dalla classe prima alla classe quarta coinvolti in un progetto nato dall’amore per il territorio e mirato a valorizzare e promuovere le tradizioni culturali marchigiane per diffonderle tra i più giovani e far conoscere le radici di usi e costumi dei luoghi che si vivono quotidianamente. Grazie alla disponibilità, alla professionalità e alla passione degli esperti gli studenti e le studentesse hanno iniziato a conoscere le tradizioni popolari concludendo il progetto con “Tutti in Festa”, quando gli alunni e le alunne si sono esibiti sul palco per la prima volta nelle danze folkloristiche nella piazza centrale di Montelupone, con una grande emozione da parte dei genitori che hanno animato le performance con applausi.