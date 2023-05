Concluso il progetto teatrale dell’istituto alberghiero di Cingoli che coinvolge ogni anno studenti, studentesse e docenti nella sfida del palcoscenico. Il teatro Farnese è stata la cornice per la messa in scena della commedia di tradizione latina “Miles Gloriosus”, la storia di un soldato fanfarone che, a forza di vantarsi del suo valore e del suo fascino, viene astutamente beffato dalla mente ingegnosa di una serva.

Non sono dunque mancate le risate grazie alle interpretazioni degli alunni Aron Fata, Valentino Gervasio, Francesco Sasu, Emma Vesprini, Alessandro di Serio, Karol Costanzi, Krupchak Victoria, Natalie Bisceglia, Cristina Chitarroni, Laura Polzonetti ed Alessandro Acciarri, tutti vestiti con le divise della scuola che sono state trasformate per un giorno in costumi di scena. Attrici d’eccezione anche le docenti Roberta Santecchia e Patrizia Corvatta che hanno accompagnato gli studenti e le studentesse sul palco.

Menzione d’onore per il professor Enrico Borsini che si occupa del progetto teatrale, incoraggiando e coinvolgendo alunni e alunne in un’attività dal valore educativo e di crescita personale.

La produzione è stata interamente curata dal personale dell’istituto Varnelli, non solo per quanto riguarda la direzione e la recitazione ma anche per gli aspetti tecnici e del suono di cui si sono occupati il tecnico Mirko Mazzieri e il professor Marco di Pasquale.