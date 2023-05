di Irene Properzi

Oggi si è svolta la fase conclusiva del concorso solidale “Una fiaba dedicata all’inclusione”, al Cinema Italia a Macerata. Sono arrivati nel capoluogo gli alunni e alunne ospiti e protagonisti indiscussi della manifestazione delle scuole San Claudio di Corridonia, scuola Bezzi di Tolentino e le scuole di Fermo Ponte Ete, Cavour e C.Monaldi, accompagnati dalle maestre. Assenti a causa maltempo anche le altre scuole che hanno preso parte all’iniziativa, tra cui anche quelle di Macerata.

L’ideatore e organizzatore Robertino Perfetti ha presentato con entusiasmo la cerimonia ricordando che dal 2002 il progetto ha coinvolto ben 250 istituti marchigiani, 730 classi, circa 13.000 alunne e alunni, contando 800 lavori nati dalla fantasia dei bambini e delle bambine. Dopo il saluto dell’assessora Francesca D’Alessandro, sono saliti sul palco il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi e assessore di Corridonia Massimo Cesca, Marco Scarponi di Anffas e Scilla Scicchi di Tuttoincluso.

Entrando nel vivo della manifestazione, Mauro Angeloni e Samantha Fratini, rispettivamente Ceo office executive assistant della Rainbow, Elisabetta Piergiacomi amministratrice di DA.MI srl, Riccardo Ficara Pigini del gruppo Eli e Marcella Cuomo di Legambiente, sono saliti sul palco per la consegna dei premi alle classe delle scuole presenti.

L’ esuberanza di Robertino Perfetti ha regalato una giornata fuori dal comune ai piccoli scrittori e scrittrici in erba, che non sono tornati a casa di certo annoiati e tantomeno a mani vuote. Oltre al divertimento e ai grandi momenti di gioco, gadget e premi, questa iniziativa rappresenta per una grande lezione di vita, “Una fiaba dedicata all’inclusione” è una gara all’insegna della sana competizione «per una giusta causa, da cui anche gli adulti – dice Robertino – possono imparare molto sul come fare solidarietà. Questa premiazione sarà solo l’inizio di un percorso tutto il ricavato andrà a Anffas per i suoi progetti di volontariato».

«La prossima edizione – annuncia Robertino Perfetti – sarà dedicata alla scarpa per coinvolgere i bambini e le bambine sul tema della sostenibilità: «per dare valore agli oggetti che si acquistano».