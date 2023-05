Premio Asimov: Samuele Marino, studente della 2C del Liceo classico “G. Leopardi” di Macerata, ha ottenuto il primo posto per la recensione di “In voli di storni” di Giorgio Parisi, replicando i molti successi ottenuti nelle passate edizioni da altri studenti dell’Istituto. Ieri mattina, all’Università di Camerino, si è svolta la premiazione dei vincitori.

«Quello che penso di poter dire – ha commentato Samuele Marino – è che è importante, secondo me, che il mondo scientifico e quello umanistico non siano tenuti separati: entrambi analizzano l’esistenza e una disciplina non potrebbe esistere senza l’altra, perché in realtà il limite tra le due non esiste. Lo scopo finale è sempre è comunque quello di vivere bene».

Studenti delle scuole secondarie di numerose regioni italiane hanno aderito anche quest’anno al Premio intitolato ad Isaac Asimov, scrittore e autore di numerose opere di divulgazione scientifica, misurandosi sia nella veste di giurati – chiamati a scegliere la migliore opera di divulgazione scientifica pubblicata nei due anni precedenti – sia in quella di concorrenti. Per le Marche hanno partecipato 22 scuole, sono stati valutati 548 lavori per sei opere in concorso.