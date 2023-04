In marcia per la libertà e la liberazione grazie all’iniziativa del Comune di Treia in collaborazione con l’istituto comprensivo Paladini. In coincidenza della settimana in cui ricade la festa della Liberazione, sabato 29 aprile alle 9.30 si svolgerà la “Marcia per la libertà” insieme agli studenti e alle studentesse, con ritrovo in piazza della Repubblica. Il corteo proseguirà verso porta Cassara, viale Sauro, discesa in contrada Valchiusa per poi sostare davanti al cippo che ricorda l’uccisione dei fratelli Giustozzi e arrivo a Villa Quiete. Non mancherà un saluto e un momento di riflessione della dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo e del sindaco Franco Capponi insieme al sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Nel corso della mattinata alcuni momenti saranno dedicati ai brani pensati per la festa della Liberazione a cura degli alunni e delle alunne delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e all’incontro con il professor Matteo Petracci.