Gli agenti della polizia locale di Pollenza, con il loro comandante, il sostituto commissario Nicolas Fulvi, hanno dato avvio ad una serie di incontri con gli studenti e le studentesse delle scuole del territorio finalizzati, sia a far conoscere la figura dell’agente di polizia locale con tutte le sue molteplici competenze, sia a promuovere, tra i cittadini del futuro, il rispetto della legalità in ogni sua forma.

Il primo di questi incontri si è svolto lunedì scorso nella scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di Casette Verdini. Gli agenti, con l’ausilio di alcuni video, hanno fornito ad alunni e alunne le nozioni di base in materia di educazione stradale con l’obiettivo di stimolare nei bambini e nelle bambine una coscienza civica della circolazione, attraverso la consapevolezza di condotte sicure, da trasmettere anche ai loro genitori.

E’ stato loro spiegato cos’è la strada e da quali parti è composta, i comportamenti e le regole da rispettare in bicicletta, l’importanza di camminare sul marciapiede, di rispettare lo stop, di usare sempre le strisce pedonali e di indossare le cinture di sicurezza. Al termine i bambini e le bambine si sono potuti cimentare in un piccolo percorso stradale per testare quanto appreso.