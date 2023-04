Fermo il campionato U17, i ragazzi del Banca Macerata Rugby nei giorni scorsi sono stati impegnati su due fronti: i 2006 nell’amichevole di sabato con i pari età di Molon Labe e sono scesi in campo Bufarini e Gaglione quest’ultimo anche in meta, mentre i 2007 Mozzoni e Caselli impegnati nella selezione Marche U16 hanno disputato a Firenze un quadrangolare con i coetanei di Emila Romagna Toscana e Umbria. Buone le prove dei due Maceratesi con Mozzoni che per l’occasione è diventato capitano della selezione Marche.

Domenica sotto pioggia e vento con temperature invernali sono scesi a Jesi per il torneo Federico II i ragazzi della Mini e la U13; grandi soddisfazioni per la U9 e la U13 che dopo diverse partite con avversari provenienti da tutta la regione ed anche dei pari età dalle regioni limitrofe hanno concluso il torneo giocando la finale per il primo posto. Grande soddisfazione per il movimento giovanile maceratese.

Per ultima ma non per questo meno importante la partita della Old (ovvero i giocatori con più di 43 anni) che ha giocato sabato al campo di Villa Potenza dove la Rappresentativa Marche ha incontrato quella del Lazio per una partita i cui incassi verranno devoluti in beneficenza all’Airc.