I segreti della famiglia Buonaccorsi

Dalla Sala dell’Eneide alla camera da letto, per conoscere i tanti segreti della famiglia Buonaccorsi che abitava nelle splendide stanze del palazzo di via don Minzoni. E’ il prossimo appuntamento della rassegna “Al museo con tutta la famiglia” a cura di Sistema Museo: ogni terza domenica del mese una visita guidata dedicata a tutta la famiglia, dai nonni ai più piccoli, per scoprire il patrimonio storico artistico della città di Macerata. Domenica 16 aprile alle 11, l’appuntamento è ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi con “Mamma e papà, vi porto a palazzo”: una speciale visita guidata alla scoperta del piano nobile di Palazzo Buonaccorsi.

La visita guidata è compresa nel costo del biglietto che è gratuito per i bambini sotto i 13 anni e ridotto per i residenti del comune di Macerata.

Per informazioni e prenotazioni: macerata@sistemamuseo.it o 0733 060279.