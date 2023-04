Gianluca Gagliardi è il nuovo baby sindaco di Pioraco. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è stato ufficializzato durante l’evento Scuola in coro che si è svolto nella mattinata ieri al chiostro del Comune di Pioraco.

A seguito di elezioni e di presentazione del programma è stato eletto sindaco Gianluca Gagliardi (figlio del vice sindaco del comune di Pioraco Gagliardi Luca) con il seguente Consiglio: Edoardo Mancini (vicesindaco), Agnese Barboni, Morgana Riganelli, Marco Vincenzetti, Davide Morico e Nicholas Marcelli.

Presente anche il Sindaco del Consiglio dei Ragazzi di Fiuminata Tommaso Fermani.

«Un bel momento – si legge in una nota dell’amministrazione – di condivisione e di formazione alla vita democratica del nostro Paese. Un ringraziamento all’Istituto comprensivo Strampelli per l’organizzazione con particolare riferimento alla preside Sargolini e alla fiduciaria di Pioraco Giuliana Mancini».