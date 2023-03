Fase provinciale dei giochi studenteschi di pallacanestro 3×3, ieri, al palasport “Chierici” di Tolentino. I ragazzi della categoria “Allievi” sono arrivati dalle classi prime, seconde e terze (annate 2006, 2007, 2008) delle varie scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Macerata. Hanno partecipato alla competizione, promossa dall’Ufficio scolastico provinciale in collaborazione con la Federazione italiana pallacanestro, con il Comune di Tolentino e con l’associazione Basket Tolentino, le squadre provenienti dagli istituti: “Garibaldi” di Macerata, “Filelfo” di Tolentino, Ite “Gentili” di Macerata, “Bonifazi” di Civitanova, Itcg “Corridoni” di Civitanova, “Antinori” di Camerino, “Divini” di San Severino, “Don Pocognoni” di Matelica, liceo scientifico “Galilei” di Macerata, “Varano” di Camerino e Is “Da Vinci” di Civitanova.

Le sedici squadre coinvolte nella competizione, si sono sfidate nella specialità del 3×3, con le regole ufficiali Fiba, in quella che sta diventando a tutti gli effetti una vera e propria attività parallela a quella del più classico 5vs5, e che dall’olimpiade di Tokyo 2020 è diventata una specialità olimpica. I team, divisi in quattro gironi grazie all’organizzazione della responsabile del coordinamento per l’educazione fisica e sportiva dell’Ufficio scolastico provinciale Nelly Zafirova, si sono sfidati all’italiana, e dalla classifica dei singoli gironi sono usciti gli accoppiamenti del tabellone della fase ad eliminazione diretta.

I due pass che danno accesso alla fase regionale sono stati conquistati dalla squadra “Da Vinci A” classificata al primo posto, e dal team della scuola “Bonifazi”, entrambe le squadre provenienti da istituiti di Civitanova. Al terzo posto, vincitrice della finalina, la squadra “Galilei A” da Macerata, che ha preceduto il team “Da Vinci B” da Civitanova.

A presenziare la cerimonia di premiazione dei primi classificati il vice sindaco e assessore allo Sport del Comune di Tolentino Alessia Pupo, il delegato provinciale del Coni Fabio Romagnoli, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Roberto Vespasiani, la responsabile del coordinamento per l’educazione fisica e sportiva dell’Ufficio scolastico rrovinciale Nelly Zafirova, i rappresentati dell’associazione Basket Tolentino. Le gare sono state seguite dal delegato della Federazione italiana pallacanestro Marco Mignani, dalla delegata Cia (Comitato italiano arbitri) Orsola Spada, e sono state dirette da una delegazione di cinque arbitri e due ufficiali di campo. Presenti alla manifestazione il presidente provinciale della Fmsi (Federazione medico sportiva italiana) il Danilo Compagnucci e il Comitato Croce Rossa Italiana di Tolentino che hanno garantito assistenza sanitaria durante lo svolgimento delle varie sfide sul parquet.