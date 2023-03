Il Centro per la famiglia dell’Assessorato alla Famiglia del Comune di Civitanova, gestito dall’asp Paolo Ricci, in occasione della Festa del papà, propone un laboratorio genitori-figli. Si tratta di un’occasione rivolta alle famiglie per trascorrere un pomeriggio insieme, divertirsi e collaborare anche attraverso attività ludico-ricreative.

«Non poteva mancare all’interno della programmazione del Centro per la famiglia un momento di festa e condivisione dedicato ai papà e ai loro bambini – ha dichiarato l’assessore ai Servizi sociali Barbara Capponi. Attraverso appuntamenti variegati, continuiamo insieme il lavoro di sostegno alla rete familiare, accompagnandone i membri di tutte le età con attività divertenti che ne solidificano la relazione. Queste occasioni portano sempre più famiglie a conoscersi, nell’ottica sempre più concreta di una comunità educata ed educante”.

L’appuntamento è organizzato per sabato 18 marzo, alle 16, nella sede del Centro per la famiglia, in vicolo San Silvestro n. 11, a Civitanova Marche Alta.

L’iniziativa è gratuita e necessita di iscrizione (link per iscriversi https://forms.gle/684H9BncP63sqH7b7 oppure tramite QR Code presente nella locandina).