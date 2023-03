Laboratori di cucina, sculture di palloncini, cineteatro, balli di gruppo, cinema, fotografia, maschere, giochi di squadra e sulla grande scacchiera sono gli appuntamenti che hanno caratterizzato la prima settimana culturale della scuola primaria di Colmurano, molto apprezzata da tutti.

«Quest’anno – scrive la scuola – caratterizzato dal ritorno alla tanto desiderata normalità dopo le limitazioni dovute al Covid-19, si è arricchito anche di una settimana culturale effettuata tra il primo ed il secondo quadrimestre. I gruppi di lavoro dei bambini e delle bambine in genere erano misti: a volte i laboratori erano svolti in attività cooperative a classi aperte, altre con esperti o associazioni del territorio, divisi per età e, per la conclusione della settimana culturale, hanno ballato e mangiato tutti insieme all’aperto. Sono state utilizzate tutti gli ambienti scolastici: aule, palestra, corridoio, biblioteca, cortile ed anche i giardini pubblici.

La visione di un film ha permesso ai bambini e alle bambine di confrontarsi sulle tematiche dell’amicizia e dell’inquinamento; con il progetto cineteatro, realizzato dal teatro Rebis, hanno visto il primo video della storia: in bianco e nero, muto e “a scatti”. Con gli esperti di fotografia hanno scoperto e sperimentato il funzionamento della camera oscura e utilizzato macchine fotografiche professionali. Click… hanno messo a fuoco le espressioni del volto! Click… ora si sono concentrati sullo sfondo! Click… hanno spostato il soggetto da fotografare a destra e sinistra! Click… hanno rivisto le loro foto alla lavagna digitale e si sono fatti un sacco di risate! Guidati dalle insegnanti, i bambini hanno sperimentato attività stimolanti attraverso giochi linguistici e logico-matematici. Inoltre, hanno realizzato simpatiche maschere di Carnevale tantoché sembrava proprio di vivere nell’Antico Egitto o nei laboratori di famosi pittori come Kandinsky, Mondrian, Haring, Van Gogh. Gnam, gnam! Gli squisiti dolcetti realizzati da loro stessi hanno reso ancora più indimenticabile questo Carnevale. Da un’indagine effettuata su tutte le classi è emerso che il laboratorio di cineteatro è stato quello più gradito, secondo quello di sculture di palloncini. È stata la loro prima esperienza di settimana culturale e, visto l’entusiasmo ed il coinvolgimento, le insegnanti e la dirigente scolastica Angela Fiorillo, la riproporranno anche per il prossimo anno con numerose novità».