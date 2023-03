Quarto ed ultimo appuntamento, domenica 12 marzo, al Teatro Comunale di Treia con Domeniche da favola, la stagione di teatro per ragazzi, ragazze e famiglie promossa dal Comune di Treia, nell’ambito di Tir-Teatri in rete , il più grande circuito di spettacoli per le nuove generazioni nella parte sud delle Marche.

Una stagione che ha confermato tutto il suo potenziale, facendo registrare un incremento notevole di pubblico rispetto al passato, segno di un progetto con il quale la gente è entrata in confidenza, di cui le famiglie si fidano, perché sanno che portano i loro figli a vivere un’esperienza diversa e importante, di divertimento certo, ma con risvolti che investono la formazione, la socialità e la crescita. Domeniche da favola accompagna oramai da anni la vita di tante famiglie di Treia e del suo comprensorio ed è entrata a tutto diritto a far parte di quelle occasioni che le famiglie cercano per stare insieme ai propri figli.

Ecco dunque il quarto appuntamento che vedrà in scena domenica 12 marzo, con inizio alle 17 al Teatro Comunale, uno spettacolo davvero particolare: “La favolosa storia del Guerino Meschino”. Un lavoro che ci racconta della più importante favola del nostro territorio, quella della Fata Sibilla che vive chiusa all’interno del Monte Sibilla e del cavaliere che, sfidando ogni avversità, riesce a raggiungerla perché solo lei potrà svelargli il nome dei suoi genitori. Una storia tutta nostra, nata sui Monti Sibillini, cime che ogni giorno vediamo e delle quali spesso non conosciamo tutti i tesori nascosti. Questa è un’occasione per rivivere le gesta del Guerin Meschino e sapere le motivazioni che lo hanno spinto ad osare così tanto. Un materiale che ha fatto sognare intere generazioni di ragazzi delle nostre terre e che oggi viene riproposto in una versione di grande originalità, con oggetti animati, canzoni ed interazione con il pubblico.

Per la prenotazione dei posti è disponibile il seguente numero: 339 2304624 dalle 15 alle 19

sarà possibile acquistare i biglietti anche on line sul sito www.liveticket.it/tonicoservice

oppure direttamente al botteghino del teatro a partire dalle ore 15,30 dello stesso giorno di spettacolo.