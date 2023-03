Cingoli ai tempi dell’antica Roma

Un incontro sulla geostoria, un personaggio particolare e una guida digitale. Sono gli ingredienti dell’esperienza fatta da studenti e studentesse della classe 2^AB degli indirizzi linguistico/scienze umane del “Leopardi” di Cingoli che hanno accolto in presenza della docente di Geostoria, Alberto Calvelli, appassionato studioso di storia locale, autore e curatore del sito www.antiqui.it per una lezione di approfondimento sulle tracce archeologiche, monumentali e architettoniche attestanti il legame della città di Cingoli e Roma.

«Un incontro ricco di informazioni – scrive la scuola – che ha fornito spunti di riflessione per i ragazzi e le ragazze, i quali hanno seguito con attenzione e interesse la tematica presentata dal relatore: la storia dei loro comuni ai tempi dell’antica Roma, attraverso un focus particolareggiato, supportato da numerose fonti documentali e fotografiche di reperti e tracce presenti nel territorio cingolano, delle quali non tutti gli studenti erano a conoscenza.

Hanno potuto comprendere, con dati precisi ed esempi efficaci, quanto il loro territorio sia stato importante in epoca romana. Il personaggio che più ha sollecitato curiosità è stato Tito Labieno, luogotenente di Cesare in Gallia, citato ben 59 volte nel De bello Gallico.

La collaborazione con il dottor Calvelli non si esaurisce con questo incontro, ma si chiederà all’esperto una supervisione nella realizzazione di una piccola guida che i ragazzi e le ragazze stanno preparando sia in formato digitale che come itinerario di accoglienza, in vista del futuro arrivo a Cingoli di ragazzi tedeschi, che frequenteranno il Liceo per una settimana nel mese di maggio».