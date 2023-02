Per un giorno la scuola d’infanzia Ciro Menotti si sintonizza sulla stessa lunghezza d’onda di Tokyo e New York. Merito del Carnevale che ha trasformato per un giorno tutti i bambini e le bambine dell’asilo civitanovese nelle creazioni della celebre artista Yayoi Kusama, oggi celebrata in tutto il mondo. I pois, marchio distintivo dell’artista, sono stati di ispirazione per la festa in maschera scolastica.

«Come i pois, per Yayoi, sono una via per l’infinito, così per noi e per i nostri bambini sono stati l’input per accendere e scatenare la fantasia e la creatività, per vivere e sperimentare “infinite” esperienze di gioco con i colori -dicono le docenti della scuola d’infanzia – in preparazione alla festa del Giovedì grasso, ai bambini è stata presentata l’artista, la sua storia, le sue opere e ognuno ha rappresentato la “propria” Yayoi. Successivamente, è stata ricreata la sagoma dell’artista, decorato l’ingresso e il salone della scuola con pois di colori e grandezze diverse. Per la festa, i bambini hanno realizzato e indossato la propria maschera ispirata alle opere di Yayoi. Anche le insegnanti hanno impersonato l’artista, indossando l’inconfondibile parrucca rossa. I festeggiamenti non potevano concludersi senza far conoscere questa meravigliosa artista alla cittadinanza: come a Tokyo, Londra e Parigi anche a Civitanova Marche Yayoi è “comparsa” sulle pareti della Scuola dell’Infanzia “La Conchiglia”, di Via Ciro Menotti, circondata dai suoi inconfondibili pois colorati».