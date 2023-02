I protagonisti delle fiabe tra i banchi di scuola grazie a “Rotary in fabula”, lo spettacolo teatrale organizzato dal Club Giacomo Leopardi ed ha coinvolto i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia.

Ieri, dopo una interruzione di tre anni dovuta alla situazione pandemica, le fiabe sono tornate ad incontrare i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia Aldo Moro di Recanati.

Il Rotary Club Giacomo Leopardi ha organizzato uno spettacolo interamente dedicato ai più piccoli, che si è svolto nei locali della scuola, con l’attiva e preziosa collaborazione delle maestre, le quali si sono lasciate trascinare nella narrazione e nella rappresentazione delle favole.

La coinvolgente rappresentazione di favole classiche come I tre porcellini e Peter Pan ha scatenato la gioia dei piccoli spettatori che si sono divertiti anche a cantare e a ballare, il tutto grazie alla compagnia teatrale “Rotary in fabula”, composta di volontari rotariani provenienti da tutte le Marche, che ha saputo trasformare i bambini e le bambine in parte integrante dello spettacolo e regalare a tutti una giornata di festa, alla scoperta dei personaggi delle favole classiche.