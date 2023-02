E’ stato al servizio della Guardia di Finanza con la scorta del giudice Giovanni Falcone al Tribunale di Palermo, si è formato con l’Fbi poi il percorso all’interno delle istituzioni europee che lo hanno portato a ricoprire il delicatissimo compito all’interno dell’ente che si occupa di pratiche antifrode, di beni contraffatti, di elusioni doganali sulle materie e merci importate in Ue. Di questo e molto altro Marco Pecoraro, funzionario dell’Unione europea al servizio Antifrode (Olaf) ha parlato con gli studenti e le studentesse del progetto “Global Marketing” e dell’indirizzo Rim dell’Ite “Gentili” di Macerata. L’incontro all’interno del progetto “Viaggio alla scoperta dell’Unione europea”, in collaborazione con Unimc e Comune di Macerata.

«Il team che ha coordinato l’attività – scrive la scuola in una nota – composto dalle docenti Cinzia Cecchini, Maria Melfi e Paola Palmucci hanno sottolineato quanto la testimonianza diretta degli “addetti ai lavori” abbia un riscontro molto positivo sui ragazzi che possono “toccare con mano” le potenzialità del futuro che li attende e comprendere l’importanza di una solida formazione scolastica come lasciapassare per una carriera in ambito europeo. Gli alunni del progetto “Viaggio alla scoperta dell’Unione europea” partiranno a marzo per Bruxelles dove visiteranno le Istituzioni europee e la delegazione della regione Marche presso l’Ue».