Da domani San Severino si colora per salutare le tante iniziative di Carnevale che andranno avanti per tutto il mese di febbraio. La prima festa del ricco cartellone di appuntamenti sarà il “Giovedì grasso dei bambini” che si terrà, a partire dalle 16, al circolo ricreativo settempedano Acli con l’animazione di Carolina e la musica del dj Bmas 360°. In palio gadget per le maschere e merenda a cura della Pro Loco. Sabato 18, invece, dalle 22 ad animarsi per il carnevale “The Mask Superhero” sarà la cornice di Villa Collio. Verranno premiate la maschera più originale, la coppia mascherata più bella e il gruppo mascherato più numeroso. Domenica 19 la festa di Carnevale si farà cittadina con “Una piazza in maschera”. Dalle 14, in piazza Del Popolo, sfilata delle maschere con premi al gruppo più numeroso, alla maschera più originale, alla maschera più giovane e alla maschera diversamente giovane. Animazione e musica per tutti e, per i più piccoli, giostrina e giochi. In più area street food. Infine, per sabato 25, dalle 22, è atteso a Villa Collio il ritorno del “Veglione dello sport”, una tradizione per il Carnevale settempedano.