Terzo torneo di karate over 12, Karate Khai Shotokan di Montecosaro conquista il terzo posto.

Si è svolta nei giorni scorsi la manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Csen Marche settore karate in collaborazione con l’assessorato allo sport del Comune di Montelupone e il Comitato Provinciale Csen karate Macerata nella palestra comunale via A. De Gasperi, 23 Montelupone. Presenti 200 atleti provenienti da Marche, Lazio e Abruzzo. I partecipanti e le partecipanti hanno dato vita ad un interessante torneo, cha ha permesso a tutti si di arricchirsi di una nuova esperienza. «Al termine della mattinata – scrive Umberto Tocchetto, presidente del Karate Khai Shotokan – la nostra associazione si è classificata al terzo posto. Veramente una bella domenica di sport e divertimento . Per il nostro sodalizio erano presenti: Leonardo Rossi, Irene Polito, Leonardo Polito, Riccardo Nasini, Matteo Stamerra, Matteo Feliziani, Alessandro Pompili, Diego Castagnani, Desiree Rubeis, Elena Accoramboni, Marco Pasquali, Pietro Martellini . Accompagnatori, il tecnico Massimo Castignani»