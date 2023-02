Per la prima volta, all’Ipsia “F. Corridoni” di Corridonia si svolgerà un nuovo progetto teatrale.

Proposto da Onelia Ceschini, consigliera comunale e approvato dal nuovo dirigente scolastico Gianni Mastrocola è infatti pensato in ottica altamente inclusiva, data la forte presenza di ragazzi e ragazze di diverse culture, con disabilità o con situazioni di disagio ed è volto alla prevenzione e al contrasto al bullismo e cyberbullismo.

La docente che guiderà gli studenti in questo percorso è l’educatrice teatrale Fabiana Vivani, che ormai da anni porta avanti progetti teatrali in tutta la provincia e nelle scuole, accompagnando moltissimi ragazzi e ragazze nella scoperta e nella valorizzazione delle proprie emozioni.

«Siamo davvero felici – dice la consigliera Ceschini. – della presenza di Fabiana, una vera professionista con un’indiscussa esperienza sul campo. Questa scuola è piena di risorse e di talenti, e insieme a lei riusciremo sicuramente a far emergere le potenzialità di ognuno dei ragazzi. E’ un bel sogno che si sta avverando!. Il ringraziamento va anche alla vicesindaca Nelia Calvigioni, assessore ai servizi sociali, al dirigente e al corpo docenti che hanno avuto stima e fiducia nei miei riguardi. Questa scuola è una realtà che mi appassiona fortemente e mi dà la possibilità di impegnarmi a realizzare uno dei valori più importanti a livello educativo: una piena e viva inclusione!»