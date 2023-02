Nuovo appuntamento dell’undicesima edizione di A teatro con mamma e papà, stagione per bambini e famiglie promossa dal Comune di Civitanova, da Teatri di Civitanova e da Proscenio Teatro. Il quinto spettacolo in cartellone, davvero particolare e divertentissimo, andrà in scena domenica 5 febbraio, dalle 17 al teatro Annibal Caro: si tratta di Cenerentola, una scarpetta per tre. Questo spettacolo è l’ultima produzione della compagnia laziale Matuta Teatro ed è ispirato alla celeberrima storia di Cenerentola.

Ci sarà la matrigna e ci saranno le sorellastre e insieme a loro rivivrà sulla scena l’immortale storia dei maltrattamenti e delle ingiustizie subite da una giovane rimasta orfana, il tutto attraverso la lente della commedia dell’arte. Le prenotazioni per i posti sono aperte e proseguiranno fino a domenica. Ingresso unico 6 euro e promozione per gruppi a partire da dieci persone, a 5 euro a biglietto.

LA TRAMA – Ispirato alla fiaba di Cenerentola, lo spettacolo è un gioco comico a tre. Una fiaba in forma di farsa. Un’occasione per le tre attrici di misurarsi con una storia universalmente nota che diviene materiale d’improvvisazione e canovaccio. Le attrici impegnate tutte in un doppio ruolo tessono una drammaturgia d’attore che svela in filigrana il suo debito con la Commedia dell’Arte.