Educare alla pace e alla verità come diritti di tutti questo è lo spirito che ha animato l’iniziativa promossa dall’IIS “Leonardo da Vinci” di Civitanova, che ha organizzato per lunedì un incontro sul Conflitto armato colombiano.

L’iniziativa nasce dal concorso indetto dall’Università per la pace della Regione Marche “Se Vuoi la pace prepara la pace”, che vede indicato l’istituto come partner del Nodo Italia a sostegno della Commissione della Verità colombiana (Cev) nel progetto vincitore di concorso “Al Ritmo della Verità”.

All’incontro sono intervenuti Francesco Giacchetta (dirigente dell’IIS “L. da Vinci”), i rappresentanti dell’Università per la pace Mario Busti (presidente) e Davide Guidi (coordinatore delle attività), due membri del Nodo Italia della Commissione della Verità colombiana, Gloria Mendiola (politologa, attivista per la pace e artista) e Alessandra Ciurlo (Docente presso la Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana e attivista per la pace), il gruppo musicale “Drum circle” del Maestro Marco Lorenzetti e, in collegamento dalla Colombia, Francesca Senesi (formatrice interculturale, libera docente in diverse Università della Colombia, attivista per la pace, l’integrazione e la responsabilità sociale). L’incontro è stato moderato da Barbara Amato (Docente di Filosofia e Storia dell’IIS “L. da Vinci”, referente scolastica del progetto).

Durante l’incontro Alessandra Ciurlo e Gloria Mendiola hanno presentato il Dossier della Cev e hanno dialogato con gli studenti sul conflitto colombiano. Si sono svolte performance artistiche con letture di testimonianze e canti della tradizione colombiana.

L’IIS da Vinci ha riconosciuto nel progetto un alto valore educativo perché costituisce un’esperienza di educazione civica al riconoscimento dell’universalità del diritto alla pace e alla verità.