Un toccante incontro storico-musicale incentrato sull’orchestra di Auschwitz. E’ quello che oggi all’ auditorium dell’Istituto comprensivo Mestica di Macerata, il professor Stefano Rocchetti, insegnante di Musica e membro del Consiglio direttivo dell’Isrec (Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea M. Morbiducci) di Macerata ha offerto ai ragazzi e alle ragazze delle seconde e delle terze della secondaria.



«Il coinvolgente racconto – si legge in una nota della scuola – è avvenuto attraverso l’ascolto di alcuni autori e la proiezione di parti di film, di documentari e di testimonianze di alcuni sopravvissuti. Il tema ha avuto una duplice chiave di lettura: da una parte la musica utilizzata come arma distruttiva e umiliante da parte dei nazisti e dall’altra la musica come conforto contro la barbarie e l’annientamento dei campi di sterminio. L’incontro, aperto anche alle famiglie, ha rappresentato una preziosa occasione di riflessione , efficace ed emotivamente coinvolgente, a sottolineare come sia importante avere memoria di quanto accaduto».