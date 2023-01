L’under 15 maschile della Pallavolo Macerata al Trofeo “Mitama”. I giovani biancorossi, guidati dal coach Giovanni Polidori, hanno vissuto una bella esperienza partecipando alla manifestazione organizzata dalla Falconara Volley Game e vinta dalla squadra di Fano. Le tre partite disputate dai biancorossi hanno permesso all’under 15 di mettersi in gioco contro squadre importanti, una grande occasione di crescita per i ragazzi, sia sul piano tecnico sia sul piano del gruppo.

«Durante il torneo abbiamo affrontato Falconara, Ortona e la Pallavolo Sabini – racconta il coach Polidori -. È stata una bella competizione da vivere e devo fare i complimenti alla Falconara Volley Game per l’organizzazione impeccabile. Il Trofeo ha messo in campo un livello di gioco alto, non sono arrivati risultati ma i nostri ragazzi hanno sempre lottato nelle partite disputate e giocato al massimo. Si sono comportati bene e per la squadra queste sono grandi occasioni di crescita, le partite giocate aiuteranno i ragazzi a capire dove devono lavorare per migliorarsi e questo era l’obiettivo. È un gruppo unito e la società punta molto su quest’under 15, da parte nostra come staff tecnico cercheremo di ottenere il massimo dai ragazzi, siamo convinti che possano crescere ancora tanto».