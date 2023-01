Incontri-Amo- ci in un libro è il titolo dell’iniziativa che l’altra mattina ha visto protagonista la scuola primaria “Don Milani” di Ripe San Ginesio nell’ ambito della sperimentazione “Lettura ad alta voce” che ormai da anni fa da file-rouge all’azione educativa- didattica del plesso.

«I ragazzi e le ragazze – scrive la scuola – hanno potuto vedere, finalmente dal vivo, la scrittrice Loredana Frescura che per tutti questi mesi di scuola hanno incontrato nel loro angolo lettura attraverso il libro “Il pallone è maschio, la palla è femmina”.

È stato un momento di confronto autentico tra la scrittrice, le bimbe e i bimbi; questi hanno posto domande inerenti il libro che, attraverso un linguaggio semplice e personaggi simpatici, ci insegna che lo sport, qui in particolare il calcio, è per tutti e l’attività sportiva deve essere un momento di socialità, non di competizione. Il testo, inoltre, affronta temi importanti, ad esempio la perdita prematura di una persona cara, a volte difficili da approcciare con i piccoli, ma che inesorabilmente fanno parte della loro esistenza. La lezione, però, è andata oltre le aspettative; essa si è rivelata una lezione di vita: attraverso la narrazione-recitazione di una una storia e un atteggiamento empatico, la scrittrice è riuscita a trasmettere messaggi più che mai attuali e urgentissimi da riscoprire e rivalutare: la necessità di essere una “squadra”, di aiutarsi e sostenersi a vicenda, di credere nei sogni, anche quelli più audaci e di non arrendersi mai, di avere sempre pronto un ombrellone da poter aprire dopo un rigido inverno».