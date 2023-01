“Festa o festone?”: fiori, piante, frutta, insetti: siamo in un bosco o in quadro? Se Carlo Crivelli ha inserito questi elementi nelle sue opere un motivo ci sarà. Puoi scoprirlo domenica 15 gennaio alle 16,30 ai Musei civici di palazzo Buonaccorsi a Macerata dove si svolgerà un’attività per bambini, bambine e famiglie dedicata alla mostra “Carlo Crivelli. Le relazioni meravigliose” organizzata da Sistema Museo. «Useremo tutta la nostra fantasia – fa sapere Sistema Museo – per creare un magnifico festone».

L’attività, con inizio alle 16.30, è pensata per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni e ha un costo di 5 euro a bambino. La prenotazione è consigliata (macerata@sistemamuseo.it o 0733 256361).

Per chi volesse visitare la mostra dedicata a Carlo Crivelli a Palazzo Buonaccorsi gli orari di apertura sono i seguenti: dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 (la biglietteria chiude 30 minuti prima). Per i bambini e le bambine con meno di 13 anni il biglietto è gratuito, per i residenti del comune di Macerata è ridotto. Il biglietto permette di visitare la mostra, le collezioni dei Musei Civici e il Museo della Carrozza.

Per sabato 21 gennaio, alle 17, è inoltre previsto l’ultimo appuntamento con le visite guidate tematiche. L’argomento della visita (gratuita e compresa nel costo del biglietto) è il seguente: “Dalla Madonna con il bambino alla Pietà. La rappresentazione del rapporto Madre-Figlio. Tenera, disperata, sempre umana: i tanti volti della Madonna nelle opere crivellesche, tra sguardi, gesti e simboli”. Per informazioni e prenotazioni: macerata@sistemamuseo.it o 0733 256361.