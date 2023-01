Tanta Academy Volley Lube nel trionfo dell’Italia alla Wevza Cup 2023 con qualificazione dell’Italia Under 17 agli Europei di categoria in programma a fine luglio. Grandi protagonisti i biancorossi Gianluca Cremoni, Andrea Giani e Nicola Zara, in grado di contribuire in modo impattante a raggiungere il risultato nella kermesse giovanile internazionale che in meno di una settimana ha visto confrontarsi sette selezioni nazionali europee a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia.

Nella finale di ieri gli azzurrini hanno piegato i pari età della Spagna per 3-1, migliorandosi quindi rispetto al successo al tie break ottenuto sugli iberici nella prima fase. Ciliegine sulla torta, a testimonianza dell’impatto dei tre lubini sulla vittoria del gruppo di Monica Cresta, sono arrivati i riconoscimenti individuali: Gianluca Cremoni ha chiuso la resa dei conti da top scorer con 18 punti, Andrea Giani ha ricevuto il premio come miglior libero della manifestazione e Nicola Zara e le sue qualità a muro sono valse il posto tra i due migliori centrali.