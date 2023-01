Un anno di illustri recanatesi

Paolina Leopardi, Beniamino Gigli, la famiglia Castagnari, ma anche Piero Cesanelli e il maestro Luigi Vincenzoni. Sono alcuni dei protagonisti del calendario dei personaggi illustri di Recanati voluto dall’amministrazione comunale per consentire a cittadini e cittadine più piccoli di scoprire le proprie radici.

Per ogni mese c’è la scheda di uno dei personaggi illustri scelti. Il sindacalista Giacomo Brodolini a gennaio, il celebre cantante Beniamino Gigli a febbraio, a marzo Piero Cesanelli, genio artistico in campo musicale e patron di Musicultura. Ad aprile arriva Paolina Leopardi, sorella di Giacomo, scrittrice e traduttrice, maggio è rappresentato dai Castagnari che producevano organetti nel laboratorio di famiglia e giugno dal compositore Giuseppe Persiani. Luglio è il mese di Malvina, esponente di una famiglia di mezzadri dei primi del ‘900, agosto invece di Adelaide Gigli, ceramista e pittrice. A settembre c’è don Lamberto Pigini sacerdote e imprenditore. Ottobre è dedicato a Italo Servi, ricercatore ebreo che a Recanati trovò un rifugio e protezione con la famiglia. Novembre vede il focus su Luigi Vincenzoni, insegnante elementare e appassionato di musica. A dicembre c’è Anna Maria Dal Pero Bertini, moglie di Pierfrancesco Leopardi, dinamica divulgatrice dell’opera dell’avo del marito Giacomo Leopardi. In fondo al calendario anche spazio per giocare e per reinterpretare i personaggi conosciuti durante un anno di personaggi illustri.

«In occasione del nuovo anno – spiega l’assessora Paola Nicolini – abbiamo messo insieme, in forma di calendario, le schede biografiche di alcuni personaggi recanatesi che hanno segnato la storia della nostra città e che abbiamo via via pubblicato a favore di bambine e bambini, in occasione di anniversari o particolari iniziative, con l’intento di tenere unite le radici tra vecchie e nuove generazioni.

Si tratta di una prima edizione, che rappresenta solo una piccola parte di concittadini e concittadine particolarmente noti o illustri, a cui desideriamo dare un seguito in successive edizioni.

Grazie al supporto del Gruppo Pigini, abbiamo a disposizione diverse copie cartacee, che distribuiremo nelle classi primarie alla ripresa della scuola, dopo la pausa natalizia.

Ringraziamo quanti hanno collaborato alla redazione delle schede e alla stampa dei calendari, ci sono anche le festività ebraiche e musulmane e testi tradotti in più lingue».

Clicca qui per scaricare il calendario dei personaggi illustri di Recanati