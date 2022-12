A Castelraimondo amministrazione comunale in “tour” nelle varie strutture cittadine per gli auguri ai bambini. Un saluto e un pensiero per i piccoli dell’asilo nido intercomunale Bartolini, della scuola materna Manfredi-Gravina, del centro di aggregazione Il municipio e del centro di aggregazione primavera.

La delegazione, guidata dal sindaco Patrizio Leonelli, ha augurato a bambini e insegnanti un buon Natale prima delle festività, trasmettendo gioia e vicinanza in tutte le sedi visitate. Il primo cittadino ha ricordato ai bambini di «mantenere le tradizioni belle e preparare un pensiero per mamma e papà, la famosa letterina, che sia una promessa, un grazie o semplicemente un messaggio d’amore».

L’assessore ai Servizi sociali Ilenia Cittadini ha spiegato che questo è stato «un anno intenso e particolare per molte famiglie che abbiamo continuato a supportare con servizi e con rette agevolate (asilo nido), con centri di aggregazione a frequenza gratuita, sia per il centro primavera (servizio del comune di Castelraimondo) sia per il municipio (servizio dell’Ambito territoriale sociale 17)».