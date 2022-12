Oltre 100 bambini e bambine hanno partecipato giovedì al torneo di Natale della società sportiva Volley 79 e della Lube. I piccoli atleti alla palestra della Pirandello hanno dato vita ad un torneo per categorie.

Erano presenti infatti piccoli futuri pallavolisti di tutte le età, dai piccoli di 6 anni fino a 13 anni. Il torneo di volley di Natale è stato un ritorno gradito per le due società e per le famiglie dopo i due anni di stop a causa del Covid. I piccoli atleti hanno potuto mostrare in campo i traguardi raggiunti in questi mesi di allenamenti che hanno rinforzato i valori autentici dello sport e della condivisione dentro e fuori dal campo.

I ragazzi e le ragazze guidati dagli allenatori Leonardo Evangelisti e Alessandro Faini e dalle allenatrici Lucia Lepri e Valeria Grandinetti hanno così chiuso il 2022 in attesa del nuovo anno sportivo. «Quest’anno il gruppo è cresciuto molto – ha detto Lucia Lepri – dopo il Covid abbiamo avuto un boom di iscrizioni, segnale della necessità dei bambini e dei ragazzi di muoversi e di stare insieme».