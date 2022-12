Un albero di Natale con formule matematiche campeggia nell’atrio del liceo artistico Cantalamessa di Macerata. E’ dedicato al professor Marco Acciaresi: «Ci ha lasciato improvvisamente un anno e mezzo fa – scrive la scuola – grazie soprattutto alla sorella Loredana, viene ricordato da un albero di Natale particolare posto all’ingresso dell’istituto. Un albero che è decorato con palline di carta in cui sono presenti gli appunti del professore, esercizi e formule di matematica e di fisica: un albero sotto al quale i colleghi e gli ex studenti del docente prematuramente scomparso possono lasciare pensieri e riflessioni. Un modo “creativo” per ricordare una persona che aveva saputo toccare il cuore e la mente di chi lo aveva conosciuto e che forse proprio in questi giorni di festa (come accade con coloro che se ne sono andati troppo presto) manca più del solito».

Questa è senz’altro l’iniziativa più toccante dell’istituto, ma non mancano altre idee e progetti

“Una pioggia di stelle e di auguri”: questo è il titolo più appropriato per il presepe allestito quest’anno al liceo artistico “Cantalamessa” e posizionato nell’atrio della scuola, sotto alla storica opera dell’artista maceratese Umberto Peschi, per anni insegnante della scuola.

Il presepe è stato realizzato da alcuni ragazzi e ragazze “speciali”, in collaborazione con gli insegnanti e i tecnici dell’istituto. L’augurio degli studenti è stato inciso su delle stelle in plexiglass che, insieme alla stella cometa, coronano una natività ricostruita in forma stilizzata. Questi messaggi di auguri vengono illuminati con una luce diffusa e proiettati sul soffitto dell’atrio. Tutto ciò, realizzato come sempre nei laboratori dell’istituto, ha contribuito a “scaldare“ l’atmosfera e accompagnare studenti, docenti e tutto il personale verso il Natale.

Ma in una scuola così poliedrica e creativa, tante sono state le attività che hanno caratterizzato questi ultime giornate prima delle festività natalizie.

Guidati dagli insegnanti, infatti gli studenti e le studentesse si sono ingegnati a progettare e produrre cartoline, oggetti, decorazioni, animazioni e immagini che hanno consentito loro di esprimere il loro estro e sottolineare la particolarità di questo periodo natalizio all’interno dell’anno scolastico.