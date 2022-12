Un pomeriggio in musica divertente e colorato che ha animato le iniziative del cartellone “L’Incanto di Natale”. E’ quello che è andato in scena domenica al teatro Feronia, il maltempo ha costretto gli organizzatori a spostare qui l’appuntamento previsto inizialmente in piazza Del Popolo, grazie al concerto del coro di voci bianchi e del coro giovanile Joy Choir, diretto da Tiziana Muzi.

I piccoli cantanti hanno deliziato tutti con arie natalizie, applauditissimi da un pubblico fatto di tante famiglie.

Le iniziative del Natale proseguono con diverse proposte anche questa settimana. Sabato 17 dicembre, nel pomeriggio a partire dalle 17, in piazza del Popolo arriva la “Tombola di Natale” con maxi schermo e animazione a cura di Sorrisi e Canzoni Show.



Il teatro Italia, alle 21, ospita l’evento “Giovani in concerto” a cura dell’Accademia Feronia per le Arti dello Spettacolo. Sul palco gli allievi dell’accademia violinistica coordinati dal maestro Lucia Mezzanotte.

Domenica 18 dicembre, alle 15, in piazza Del Popolo arriva “L’omino di pan di zenzero”. Alle 17 con ingresso libero, Tango argentino” con l’Accademia Feronia per le Arti dello Spettacolo.