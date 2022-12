Per concludere il mese di novembre, i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia “Bellezze” e “Fermi” dell’Istituto comprensivo di Montecassiano hanno condiviso, con le loro Insegnanti, due giornate di lettura all’aperto, tra le foglie d’autunno nel parco adiacente alle scuole; tra ricci, orsi, scoiattoli e gufi, simpatici protagonisti dei libri trovati nelle ceste, i piccoli lettori hanno potuto gustare libri a tematica autunnale, tra le mille foglie di tutti i colori. Una bella esperienza Sfogliando splendidi libri.

L’iniziativa, insieme ad altri momenti aperti alle famiglie organizzati dalla biblioteca comunale di Montecassiano, rientra tra le proposte offerte durante la settimana nazionale “Nati per Leggere” per sensibilizzare bambini, bambine e genitori sull’importanza della lettura condivisa, non solo per lo sviluppo linguistico e cognitivo, ma anche e soprattutto per quello relazionale ed affettivo: il “libro” come prezioso strumento di relazione tra bambini, bambine ed adulti e tra bambini e bambine stessi.