PinkRibbon, pioggia di medaglie (Foto)

Per le atlete della PinkRibbon di Macerata non ci poteva essere un finale di stagione migliore, con la partecipazione alla tappa conclusiva dei campionati Confsport Coppa Italia e Gran Prix delle società che si è svolta al PalaBaldinelli di Osimo il 26 e 27 novembre. Oltre 600 ginnaste da tutta la penisola si sono confrontate sulla pedana negli esercizi con i piccoli attrezzi, palla, cerchio fune, clavette e nastro, individualmente o a squadre.



La PinkRibbon, che è nel panorama sportivo di Macerata da oltre dieci anni grazie alla professionalità di Nadia Alexeeva, ha ottenuto ottimi risultati in tutte le categorie che hanno visto la partecipazione delle sue allieve.

Nella giornata di sabato pioggia di medaglie per le ragazze che hanno disputato la finale nazionale di Coppa Italia.



Per il primo livello, categoria Giovanissime, Virginia Mengascini fascia bronzo alla palla, Emma Achillozzi fascia bronzo alla palla, Sofia Mariottini 19esimo posto al cerchio, Alice Barchiesi fascia argento alla fune.

Per la Categoria Junior 1, doppio oro per Adelina Istrati alla palla e al cerchio così come per Anna Branciari due medaglie d’oro con l’esercizio al corpo libero e alla fune. Un ottimo terzo posto per Benedetta Brasca al cerchio e un grande applauso per la prestazione della piccolai Ilaria Prosperi per la categoria Baby.



Per la categoria Combinata secondo livello si laureano campionesse nazionali le ginnaste Sofia Simoncini, Camilla Morresi, Giorgia Dignani, Aurora Ortenzi, Sofia Scarponi e Sara Storani con l’ottima prestazione di squadra. Doppia soddisfazione per Emma Pierucci con due medaglie d’oro nella finale al corpo libero e al cerchio per la categoria Giovanissime secondo livello.



Altra giornata di soddisfazioni per l’allenatrice Nadia Alexeeva che ha visto le sue ragazze salire sempre sul gradino più alto del podio nella tappa finale del Gran Prix delle società affiliate Confsport nella mattinata di domenica.

Infatti, per la squadra Esordienti primo livello Libera Mari, Brianna Maruda, Viola Vagni, Denise Calamante, Elisa Paolucci e Giada Zega chiude al primo posto, così come la squadra della categoria Ragazze primo livello Nora Ciampichini, Elisa Ceresani, Maria Vittoria Piccardoni, Elena Vignaroli e Serena Maria Rogani. Inoltre, si laureano campionesse nazionali Flavia Quaranta, Rachele Zucchiatti, Ludovica Zega, Emma Pierucci e Sofia Ricucci.



Per le allieve della PinkRibbon la stagione agonistica non è ancora finita, perché il 17 e 18 dicembre parteciperanno alla finale del campionato di Insieme di specialità Confsport che si svolgerà nella cornice di Santa Marinella e alla finale del campionato Silver della Federazione italiana ginnastica che si svolgerà a Rimini dal 7 al 9 dicembre. Il 2022 si concluderà con il tradizionale saggio di fine anno.