Si è disputato il primo “Torneo Città di Firenze” di Pallanuoto Under16 Femminile alla piscina Nannini del capoluogo toscano. Un trionfo per la Nuoto Pallanuoto Tolentino che porta a casa la coppa e singoli premi per le giocatrici. «Esperienza molto positiva per le nostre ragazze che nonostante siano numericamente poche (solo nove) dimostrano che con impegno, dedizione al lavoro e tanto sacrificio possono dire la loro anche a livello nazionale – si legge in una nota della società. Siamo soddisfatti delle ottime prestazioni viste in campo e delle ottime premesse per il futuro della squadra».

Queste le squadra partecipanti: Tolentino, Sori Pool Beach, Moie, Camogli, Lerici, Rari Nantes Florentia, Imperia e la Rari Nantes Bologna. Con l’Imperia che, causa motivi di salute di alcune giocatrici, è stata sostituita dall’Under18 del Florencia. Il torneo prevedeva due gironi all’italiana, in cui tutte le squadre si affrontano all’interno del proprio raggruppamento. partite della durata di 7 minuti effettivi per 2 tempi di gioco con 1 time out a partita.

Nel primo confronto la squadra della Npn ha affrontato la categoria maggiore del Florencia Under18, portando a casa una prima vittoria con un 5 a 2. Successivamente le ragazze del Tolentino hanno sfidato il Sori concludendo la partita con un pareggio, raggiunto sul finale, di 4 a 4. Infine le ragazze tolentinati hanno terminato il proprio girone con un’altra vittoria per un 4 a 3 sul Florentia.

La Npn raggiunge così il secondo posto con del proprio girone, trovandosi ad affrontare la semifinale contro il Rari Nantes Bologna, prima nel proprio raggruppamento. La squadra del Tolentino disputa una delle miglior partite di giornata con protagoniste Ruani e Zitelli che, accompagnate dalle altre compagne di squadra, realizzano ottime giocate, gol e parate esemplari dimostrando una meravigliosa solidità e concretezza di squadra. La partita si conclude a favore della Npn con un risultato di 7 a 2. Le ragazze del Tolentino volano quindi in finale con il Sori, partita che vede la squadra ligure prendere un vantaggio già a metà partita con un 2 a 1. Ma un successivo scatto d’orgoglio della Npn vede però la squadra tolentinate blindare la porta con ripartenze e superiorità numeriche ben realizzate che travolgono il Sori portando il risultato finale di 6 reti a 2.

Premio per la miglior marcatrice: Ruani Laura (2009), premio per il miglior portiere: Zitelli Sara (2009), premio per la miglior giocatrice della squadra: Elena Sergolini (2007), premiato anche Caproli Luca come miglior allenatore. Le atlete scese in acqua: Zitelli, Sergolini, Mariani, Cerquozzi, Bedini, Candale, Nardi, Ruani, Lucchese (alla sua prima partita con la calottina tolentinate).