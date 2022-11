Un nuovo albero vicino alla scuola

Alla scuola primaria “E. De Giorgi” di Gagliole, nella giornata di ieri, è andato in scena l’ultimo appuntamento per la “Festa dell’albero”. L’evento ha coinvolto anche gli alunni e le alunne della scuola primaria dell’istituto comprensivo “N. Strampelli” di Castelraimondo. Quest’anno i carabinieri forestali festeggiano i 200 anni della loro fondazione e per farlo hanno coinvolto le scuole per celebrare insieme la “Festa dell’albero”. Per l’occasione gli alunni e le alunne si sono preparati con lavoretti ed elaborati che sottolineano l’importanza dell’albero nella vita di tutti i giorni.

I ragazzi e le ragazze di quarta e quinta hanno avuto l’opportunità di incontrare gli agenti Diego Saragosa Maresciallo ordinario, Roberto Camoni Brigadiere capo, Salvatore Rosaria Appuntato scelto qualifica speciale, del corpo dei carabinieri forestali, che hanno raccontato loro com’è nato il corpo forestale, di cosa si occupa e hanno sottolineato quanto sia importante la salvaguardia dei boschi e degli alberi. Gli alunni e le alunne si sono sentiti subito coinvolti dagli argomenti proposti con grande competenza dal Maresciallo Saragosa e sono intervenuti con domande e curiosità molto pertinenti.

Il momento clou dell’evento è stata la piantumazione di un albero nei pressi della scuola, il Sorbus domestica, avvenuta alla presenza del sindaco di Gagliole Sandro Botticelli e del dirigente scolastico Simona Sargolini che hanno ringraziato ì forestali per il dono ricevuto e la bella iniziativa organizzata. Tutti i bambini della scuola primaria hanno assistito alla messa a dimora della pianta sottolineando il momento con un grande applauso.