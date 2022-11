Continua la collaborazione tra il liceo linguistico di Macerata, un liceo francese di Orléans e la ditta Elettrogalvanica di Macerata. Per tre settimane, due studentesse del Lycée Lurçat di Orléans hanno effettuato uno stage formativo in azienda alla Elettrogalvanica, dove sono state accolte dal titolare Mario Settimi e seguite da un tutor aziendale. La disponibilità di tutto il personale dell’azienda è sempre molto apprezzata dagli stagisti e dai docenti del liceo francese, che ogni anno vi inviano i loro ragazzi e ragazze. Le studentesse hanno svolto le mansioni previste, secondo un accordo che si rinnova ormai da diversi anni, malgrado l’interruzione dovuta all’emergenza Covid negli anni 2020 e 2021.



Le ragazze sono state seguite da una docente tutor del liceo linguistico, professoressa Rita Morresi, e ospitate per tutto il periodo da famiglie di studentesse e docenti del liceo linguistico di Macerata, che si sono prodigati per offrire loro un’accoglienza eccellente, rendendole partecipi di esperienze culturali nella città, di scoperte culinarie e di escursioni nel territorio. Le visite in località dei dintorni di Macerata, su iniziativa delle famiglie ospitanti, hanno fatto apprezzare alle studentesse francesi la ricchezza culturale e paesaggistica della regione. L’esperienza realizzata fa parte, infatti, di un progetto che prevede lo stage lavorativo ma è anche occasione di incontro e relazione, con le famiglie, con la scuola, con l’organizzazione urbana.

La dirigente scolastica del liceo Leopardi, professoressa Angela Fiorillo, ha confermato la bontà di questa attività, confermando il legame tra il liceo Leopardi e il liceo francese, sancito da una convenzione che permette ai due istituti di collaborare per diverse tipologie di iniziative.

«Fra le ultime – scrive la scuola – la recente accoglienza di tre alunni della quinta linguistico, sezione Esabac, che hanno effettuato a loro volta uno stage di due settimane in aziende ed istituzioni di Orléans; Alessandro Gianferro, Irene Garbuglia e Silvia Ruggeri, della 5°E Esabac, hanno lavorato in una libreria della città e in strutture del comune che si occupano di iniziative culturali (biblioteca, centri di animazione). I nostri alunni e alunne sono stati seguiti in quell’occasione da docenti referenti del liceo linguistico e, sul posto, da docenti tutor del liceo francese e alloggiati presso famiglie.

La parola ai ragazzi: «Per noi studenti si è rivelata un’esperienza estremamente formativa che sicuramente ci rimarrà nel cuore. Non solo è stata un’occasione per metterci in gioco ed esercitare la lingua in modo diretto, ma anche un’opportunità per conoscere persone in un contesto del tutto nuovo grazie al nostro spirito di iniziativa”. Da parte loro, il consiglio ai compagni che si trovassero a scegliere se aderire ad iniziative simili è spontaneo e senza esitazioni: “Partire!»