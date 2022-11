I bambini e le bambine di cinque anni, pronti per la notte con il loro pigiama, nel lettino e in compagnia del proprio peluche, ascoltano le favole raccontate dalle insegnanti delle classi quinte della primaria e dalle loro insegnanti dell’infanzia. E’ quanto magicamente accade per ben quattro sere ad alunni e alunne della scuola primaria Salvo D’acquisto di Macerata in collaborazione con la scuola dell’infanzia Gianni Rodari. Le insegnanti hanno organizzato quattro incontri dal titolo “Le favole della buonanotte” che si svolgono tramite la piattaforma Meet. Il primo si è svolto venerdì 11 novembre, il prossimo sarà questa sera alle 21 e poi ancora venerdì 25 novembre e venerdì 2 dicembre.