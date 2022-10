Il GiornaLotto approda alle pendici del Monte Amiata. Premiazione del giornalino della scuola secondaria di 1° grado “L. Lotto” di Monte San Giusto al concorso “Penne e Video sconosciuti” edizione 2022 Piancastagnaio di Siena.

Grande plauso, per il GiornaLotto, sabato alla cerimonia del concorso “Penne e Video sconosciuti”, promosso dall’Emeroteca di Piancastagnaio, splendido borgo toscano alle pendici del Monte Amiata.

Una delegazione di studenti e studentesse delle attuali seconde e terze medie, accompagnati dai loro genitori, dalla dirigente scolastica Alessandra Albucci e dal referente del progetto Paolo Caponi si sono recati a Piancastagnaio per partecipare alla premiazione al Concorso Nazionale di giornalismo scolastico nel teatro della cittadina.

Del giornalino, redatto e prodotto dalla scuola secondaria, nell’ anno scolastico 2021/22, la Commissione di valutazione ha apprezzato il lavoro di ricerca di testimonianze che esprimono attenzione e sensibilità per la tutela del patrimonio storico – artistico del nostro Paese, la cura e la documentazione dei temi trattati nonché la creatività degli elaborati e l’accuratezza della veste grafica.

Agli studenti e alle studentesse vanno vivissimi complimenti per il lavoro svolto, così apprezzato che nel corrente anno scolastico il GiornaLotto è diventato giornalino dell’intero Istituto comprensivo, costituito oltre che dalla Scuola secondaria di 1° grado, da tre plessi di scuola dell’infanzia ed un plesso di scuola primaria.